Saviano ha il diritto alla scorta, ma ha anche il dovere di rispettare chi non la pensa come lui

Caro direttore,siamo alle solite, in questo paese di gattopardisti non si può dire nulla che intacchi l'esistente pena reazioni violente, sollevazioni compatte e minacce di guerra. Il ministro Salvini, nel pieno delle sue competenze, ha semplicemente fatto notare, all'interno di un ragionamento più vasto, che ci sono troppe forze dell'ordine impegnate in scorte, e che molte, tra cui quella di Saviano, andrebbero rivalutate. Solo chi ha la coda di paglia, come Saviano e tutta la sua claque, si sono immediatamente sollevati gridando per lesa maestà , non ho sentito nessun altro lamento da parte di chi ha la scorta e può temere di perderla. Saviano avrà pure dei meriti, io però non glieli riconosco, ma non è accettabile che usando dei meriti personali che lo hanno ben ripagato sia reputazionalmente che economicamente, si avvalga dei soldi dei contribuenti per proteggersi. Egli è ricco, anzi sembra di capire ricchissimo, per cui potrebbe benissimo provvedere a se stesso come fanno tutti i vip del mondo che si affidano alle scorte private pagando di tasca loro o facendosi sponsorizzare.--Caro lettore,se la vita di una persona, ricca o povera che sia, è nel mirino di organizzazioni criminali per ciò che ha fatto, scritto o denunciato, lo Stato ha il dovere di difenderla. Naturalmente ci sono organismi preposti che devono valutare il tipo di tutela necessaria, la quantità di uomini da schierare e le modalità con cui la scorta deve operare. Non sono un esperto in materia, ma credo che Saviano, alla luce delle minacce ricevute, abbia il diritto di essere tutelato e difeso. In quale modo lo deve poi decidere chi ne ha la responsabilità. Ciò che Saviano non ha il diritto di fare è invece di considerarsi un intoccabile o di replicare con insulti (ministro della malavita, buffone etc) a un esponente del governo solo perchè ha avuto l'ardire di sostenere che anche la scorta di Saviano come quelli di altre personaggi saranno sottoposte a verifica. Si può apprezzare o meno Saviano, ma l'autore di Gomorra merita rispetto. Dovrebbe però lui stesso usare uguale rispetto nei confronti di chi non la pensa come lui. Ha scritto libri importanti. Ma non detiene l'esclusiva della verità e neppure il diritto insindacabile di tracciare il confine tra il Bene e il Male.