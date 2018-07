Sulla questione economica servirà la stessa chiarezza usata per l'immigrazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro direttore,rallentamento della crescita... Export in contrazione... Aumento dei tassi di interesse... Clausole di salvaguardia... Mai come adesso la questione economica risulta centrale...Caro lettore,la questione economica è sempre stata centrale. E lo è inevitabilmente e necessariamente per il governo in carica. Il tema dell'immigrazione ha monopolizzato l'attenzione e lo scenario politico delle ultime settimane. Ed era giusto che fosse così. Su questo fronte l'Italia non poteva più sopportare l'ipocrita atteggiamento degli altri paesi europei e doveva assumere iniziative che dessero il senso, ai cittadini italiani e alle cancellerie straniere, di un cambio di marcia sulla questione migranti. Si può essere d'accordo o meno sulle scelte del governo e del ministro Salvini, ma è ciò che è avvenuto. La partita economica invece è ancora tutta aperta e tutta da giocare. Anzi le primissime mosse, quelle del cosiddetto decreto dignità, lasciano piuttosto perplessi e sembrano il frutto più di un atteggiamento ideologico che di una pragmatica valutazione delle esigenze del mondo delle imprese italiane. Non è un inizio confortante. Ma c'è tempo per correggere la rotta. Quel che è sicuro è che la vera sfida che il governo dovrà giocare nei prossimi mesi è quella economica. Innanzitutto nei confronti dell'Europa: cambiare le regole della politica economica Ue, come sarebbe giusto e necessario, è un obiettivo ambizioso e non facile da raggiungere. Come intende muoversi il governo? Per ora non è facile capirlo. Lo stesso vale per la politica fiscale: le promesse fatte in campagna elettorale non possono essere rinnegate o cancellate. Possono essere diversamente modulate ma gli impegni vanno mantenuti o, in alternativa, va spiegato al Paese perché ciò non è possibile e come si intendono comunque ottenere i tagli fiscali promessi. Su queste materie finora il governo si è mosso con scarsa chiarezza e non facendo intravedere una precisa e lineare strategia. Com'è invece accaduto sull'immigrazione. Ma l'ora delle scelte non può essere rinviata all'infinito.