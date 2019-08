Quando un governo va in crisi la coerenza diventa un lusso per pochi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio direttore,questa politica ti riporta ai tempi in cui i film comici spadroneggiavano al cinema. Senza dilungarsi troppo abbiamo il Salvini con la sua Lega che presenta una mozione di sfiducia in Parlamento nei riguardi del premier Conte e quindi presumo il suo governo; sarebbe tutto in regola se non che la Lega è parte in causa quindi mi sembra una sfiducia a se stessi. Detto questo in concomitanza con il titolo dell'articolo la proposta dei 5 Stelle incentrata nella riduzione dei parlamentari non è poi dissimile al progetto Renzi che col il suo referendum, poi bocciato, proponeva l'eliminazione addirittura di un ramo del parlamento quindi una riduzione cospicua dei senatori? Probabilmente si pensa che il cittadino abbia la memoria corta e quindi si cerca di farsi belli agli occhi del cittadino elettore.Giuliano R.Cittadella (Pd)Caro lettore,francamente penso che se non proprio tutti i cittadini, qualcuno la memoria corta pero c'è l'abbia. Ma in fasi come quelle che stiamo vivendo, la memoria ai politici interessa assai poco. Sono tutti o quasi protesi al futuro, il loro naturalmente. Non si spiegherebbero altrimenti le evoluzioni da pattuglia acrobatica a cui stiamo assistendo in questi convulsi giorni agostani. Per cui, ad esempio, chi spergiurava che mai e poi mai si sarebbe alleato con quell'altro ( brutto, sporco e cattivo), oggi che in gioco c'è la sopravvivenza del suo gruppo politico, con un'abile piroetta ci spiega che, nell'interesse superiore del Paese, avrebbe cambiato idea e che forse i 5 stelle non sono così malvagi come si credeva e magari un qualche accordo anche con loro lo si può trovare. Ma non dobbiamo stupirci: quando un governo va in crisi, le crisi di coscienza in Parlamento si moltiplicano. E la coerenza diventa un lusso per pochi.