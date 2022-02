L'inetto presidente del Consiglio europeo sempre indifferente di fronte agli sgarbi maschilisti

Egregio Direttore,

sono convinto di scoprire l'acqua calda sostenendo che le donne nel mondo, sono la più grande risorsa del quale non si può farne a meno, esse eccellono dovunque si impegnano, un semplice esempio: senza di loro nelle olimpiadi e nelle gare mondiali, le medaglie le dovremo contare sulle dita di una mano, tuttavia in gran parte del pianeta sono ignorate e maltrattate, ovviamente a loro danno. Trovo inaccettabile che negli inevitabili contatti politici tra questi due mondi avvengano forme di maleducazione e misoginia, nei confronti dei personaggi femminili che ricoprono cariche istituzionali importanti del mondo occidentale. Un plauso è doveroso al presidente francese Macron che non è rimasto insensibile come tale Charles Michel (ed è la seconda volta che costui non interviene) Macron ha costretto il signor Odongo ha ossequiare la signora von der Leyen e lo ha fatto con decsione senza creare nessun conflitto istituzionale. Caro signor Michel cerchi di imparare.

Ugo Doci

Mestre



Caro lettore,

è la seconda volta che il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si trova nella stessa situazione e per la seconda volta non interviene, non fa nulla. Accetta inerme e con codarda indifferenza che la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen venga ignorata dall'ospite di turno. Ignorata in quanto donna, ovviamente. E se nel primo caso poteva essere stato colto di sorpresa, questa volta il suo comportamento è stato davvero imperdonabile. Indegno di chi dovrebbe rappresentare l'Europa, la sua storia e la sua cultura. Perché non ci sono dubbi che nel vergognoso teatrino sessista andato in scena a Parigi, è proprio Michel ad aver fatto la figura peggiore. Il ministro Jeje Odongo, che è passato oltre von der Leyen, quasi fosse un elemento d'arredo, andando a stringere la mano direttamente ai due colleghi maschi, ha sicuramente dimostrato tutta la sua inciviltà e grettezza. Ma ha almeno qualche attenuante generica. Odongo è ministro degli Esteri di un paese, l'Uganda, dove la metà delle ragazze si sposa o è costretta a sposarsi prima di aver compiuto 18 anni e dove una bambina su tre subisce abusi sessuali. Insomma una nazione dove il peso sociale e politico delle donne è del tutto marginale e la parità di genere una pratica sconosciuta. Questo naturalmente non giustifica Odongo, ma può contribuire a spiegare lo sgarbo maschilista del ministro ugandese. Michel però è un rappresentante europeo, è stato primo ministro belga, la cultura dei diritti e del rispetto dovrebbe far parte del suo bagaglio politico. No, decisamente l'indifferenza e l'ignavia di cui ha dato un'altra volta prova, non trovano nessuna giustificazione. Se non nella sua inadeguatezza.