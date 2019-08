La soluzione della crisi è una questione di buon senso, per fermare Salvini il Pd rischia di finire in un tunnel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro Direttore,tutte le leggi umane, per loro natura, non sono e non possono essere perfette. Solo il buonsenso può colmare il loro vuoto culturale e pragmatico. Si dice che il Presidente della Repubblica nelle sue scelte deve rispettare la legge costituzionale, senza se e senza ma; si assoggetta così proprio a quelle leggi imperfette sopra citate ed è nel conflitto che un alto responsabile, quale un presidente, deve appellarsi anche al buonsenso. Quando c'è in gioco il bene della Nazione è il momento di superare la legge, imperfetta nella sua genesi, e diventa saggio ed essenziale applicare il buonsenso. Un accordo di governo tra 5 stelle e PD, così come lo è stato tra 5 stelle e Lega, è politicamente assurdo, viste le enormi differenze ideologiche e culturali esistenti tra i due schieramenti. L'Italia conoscerebbe una nuova e più grave ingovernabilità e relative conseguenze. Si eviti di creare un governo senza sentite il Popolo. Buonsenso, presidente Mattarella, buonsenso.Caro lettore,c'è una domanda di buon senso che aleggia sulle trattative tra Pd e M5s per formare un nuovo governo: per quali ragioni l'alleanza tra democratici e penta stellati non dovrebbe trasformarsi in un percorso a ostacoli tra veti, ripensamenti, iniziative personali, gaffe come è avvenuto per la maggioranza giallo-verde? Cosa è cambiato perché da dilettanti allo sbaraglio e barricadieri inconcludenti come i 5stelle venivano considerati dal Pd, si trasformino in assennati e capaci uomini di governo? Perché i tanti no che hanno disseminato il cammino del governo giallo-verde e ne hanno nei fatti decretato la fine, dovrebbero adesso trasformarsi in sì? Il punto è questo. E non è compito di Mattarella scioglierlo. Il presidente deve verificare che in Parlamento ci siano le condizioni per una nuova maggioranza e se ci sono affidare l'incarico per formare un nuovo governo. La questione è politica e riguarda piuttosto il Pd. Il quale sta giocando una partita ad alto rischio e dalle conseguenze non facilmente prevedibili. L'obiettivo principale è chiaro: mettere fuori gioco Salvini. Non solo cacciarlo dal governo ma arrestarne la crescita togliendogli quel palcoscenico che il ruolo di vice premier e di ministro degli Interni gli garantiva. Si tratta di capire se per ottenere questo risultato (del tutto insperato fino a solo due mesi fa) il Pd non finirà in un tunnel da cui sarà poi difficile uscire.