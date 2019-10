Non sono gli elettori a sbagliare a votare, ma i partiti che non sanno parlare agli elettori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caro direttore,non so se anche per lei le cose stanno così. Ma a me pare che le elezioni umbre abbiano detto che:1) gli italiani dalla memoria corta vogliono l'uomo forte, anche se scelgono un personaggio che rappresenta in toto la sua debolezza istituzionale, oltre che scarsissima cultura politica;2) gli italiani hanno piacere di essere governati da personaggi pregiudicati;3) gli italiani sono convinti che sia possibile bloccare i migranti già in Libia.Non ho fatto nomi in quanto si evincono lo stesso dalle suddette considerazioni. Faccio invece i nomi di coloro che si sono fatti schiacciare, come l'illuso Zingaretti che credeva di assemblare politicamente cani e porci. Di Renzi che, con la sua condotta da filo-bullista ha contribuito a provocare ulteriori danni al predetto neo-assemblamento di Zingaretti. Al povero Di Maio che, sbranato dai volponi della politica, ha portato a casa, attenuante non da poco, solo i suoi encomiabili tentativi di cambiamento, per la qualcosa io non gli addosserei grosse critiche al di là della sua inesperienza di governo. Ora se Pil non crescerà, la colpa sarà di quella massiccia fetta di italiani che ancora non hanno capito che tipo di minestra ci verrà scodellata a breve dall'Europa, dando già da adesso per scontato che verrà meno quel discreto gruzzolo di miliardi di euro recuperati dal calo dello spread da qualche mese a questa parte. E mi fermo qui.