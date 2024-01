Troppe cose non funzionano in questa Europa Ma non c'è alternativa all'Unione: usiamo il voto

Caro direttore,

mi chiedo dove si possa trovare ancora una motivazione-stimolo per votare alle prossime elezioni europee. Un'Europa nata per evitare guerre inflazione e garantire un certo benessere a chi vi abita. Una Germania con un esercito che non doveva avere, a piccoli passi ha accerchiato la Russia invece di creare una zona cuscinetto, partorito un pensiero a senso unico sull'Ucraina, armamenti a gogò, migliaia di ragazzi morti sui due fronti, amputati rovinati per sempre, e soprattutto zero sforzi per una soluzione. Non condivido niente di questa politica e nel mio piccolo non darò sostegno a questi pazzi.



Giuseppe Rosin

Castelfranco Veneto



Caro lettore,

credo che lei sia in discreta compagnia: ci sono molte cose di questa Europa che non piacciono a tanti elettori.

Vogliamo parlare dell'ottusa e egoistica politica sui flussi migratori? O vogliamo ricordare i tentativi ripetuti di danneggiare e penalizzare i nostri prodotti agro-alimentari, dal vino all'olio, per strizzare l'occhio a lobby potenti e favorirle? O vogliamo discutere dell'assenza, dopo decenni, di una comune Difesa, la cui necessità e importanza strategica sono emerse con drammatica evidenza di fronte all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin? E però: quale è l'alternativa? In un mondo che vede emergere potenze politico-economiche come la Cina e l'India e in cui si stanno riscrivendo gli equilibri internazionali, possiamo pensare di avere un ruolo e un peso senza l'Unione Europea o al di fuori di essa? Possiamo pensare di combattere battaglie commerciali globali o sperare di avere una voce in capitolo in grandi conflitti militari, senza una voce unica europea? L'Europa, da molti punti di vista, non è un'opportunità ma una necessità. Non c'è alternativa. La vera scommessa è riuscire a costruire un'Europa diversa da quella che abbiamo conosciuto finora. E purtroppo per raggiungere questo obiettivo gli strumenti che i cittadini hanno a disposizione non sono molti. Il principale è però proprio il voto.