La battaglia per l'autonomia sarà decisiva anche per il futuro della Lega (e di Salvini)

Caro Direttore,reddito di cittadinanza, legittima difesa, prescrizione, ecc, sono riforme sulle quali, pur con tutti i distinguo ed i mal di pancia, alla fine Lega e M5S hanno trovato o troveranno la quadra. Profondamente diversa la materia dell'autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia, su cui le possibilità di mediazione a mio avviso sono quasi inesistenti. Perché, oltre a rappresentare l'essenza stessa della Lega, che nasce sull'idea federalista, se attuata l'autonomia andrebbe ad incidere sul residuo fiscale, cioè la differenza fra le tasse pagate dai veneti e le risorse che tornano sul territorio. La maggioranza dei parlamentari grillini, eletti al centro-sud, è poco sensibile alla tematica dei costi standard, e vede l'autonomia non come un riconoscimento alle Regioni più virtuose, bensì come una sorta di secessione dei ricchi, di abbandono del Sud al proprio destino.Sull'autonomia il progetto di Salvini di fare della Lega un partito nazionale rischia di cadere rovinosamente, perché a breve si troverà a dover scegliere fra le istanze del Nord produttivo e quelle di un Sud che spera di perpetuare l'assistenzialismo e la spesa incontrollata.Auguri!Abano TermeCara lettrice,condivido la sua analisi: la partita dell'autonomia è centrale anche per gli equilibri futuri della Lega e per la sua strategia politica. Salvini, con un scelta assai efficace sul piano dei consensi, ha scelto di dare al suo movimento un profilo nazionale e sovranista, puntando con decisione anche sull'espansione al Sud. Ora però dovrà riuscire a conciliare questa nuova dimensione della Lega e l'alleanza anomala con i 5 stelle con le non più eludibili istanze di un movimento che ha nel Nord e nella difesa degli interessi dei territori il suo azionista storico di riferimento e la sua originaria missione. Trovare un equilibrio tra queste diverse ragioni politiche non sarà facile neppure per un leader abile e in ascesa come Salvini. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha detto più di una volta che l'autonomia è la madre di tutte le battaglie. Probabilmente lo è anche per la Lega. Di oggi e di domani.