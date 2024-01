Will Gibrson, chi è il tredicenne primo al mondo a “battere” il Tetris (e come ha fatto)

Un ragazzino americano di 13 anni, Willis Gibson, è diventato il primo al mondo a battere il Tetris.

Solo l'intelligenza artficiale era riuscita nell'intento. Gibson è stato in grado di "congelare" il gioco arrivando all'ultimo livello, il 157, raggiungendo il “kill screen”.

Willis Gibson, un tredicenne statunitense, è il primo uomo a "battere" (e finire) il Tetris

Chi è Willis Gibson

Willis Gibson, è un ragazzino americano di 13 anni, nato a Stillwater in Oklahoma. Conosciuto online con il nome di Blue Scuti è stato in grado di infrangere il record di Tetris, arrivando in 38 minuti al livello 157 raggiungendo il “kill screen”. Il kill screen sarebbe il punto del gioco dove non si riesce più ad andare avanti a causa delle limitazioni dei codici e Gibson ha raggiunto un punteggio di 999999, bloccando il gioco. L'impresa fatta è stata riconosciuta anche dal presidente del Classic Tetris World, Vince Clemente:«Non è stato mai fatto da un essere umano fino ad ora»

La passione del Tetris e la dedica al papà

Willis Gibson ha iniziato a giocare solo due anni fa dopo aver visto un video di tetris su youtube: «Ciò che mi ha attirato a Tetris era principalmente la sua semplicità. È facile iniziare a suonarlo e capirlo, ma è molto difficile padroneggiarlo». Il suo allenamento partito due anni fa consisteva nel giocare 3-4 ore al giorno tutti i giorni. Gibson prima di arrivare a stabilire questo record, aveva già iniziato a partecipare ai primi tornei nel 2021 ed è è stato il più giovane ad arrivare al Classic Tetris World Championship, dove si è classificato terzo. Il ragazzino ha deciso di dedicare l'impresa al padre, morto un mese fa.