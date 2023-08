Vince 170 milioni al lotto e organizza un festival rock in cortile. La rabbia dei vicini: «Rumore intollerabile, disturba la quiete»

Oltre 172 milioni di euro di vincita al lotto e tanta voglia di festeggiare, al punto da organizzare ogni anno un festival rock assordante nel proprio cortile.

Il festival di 4 giorni

Il tutto in barba ai vicini che ora, stanchi del rumore e del via vai di ospiti, dicono basta. È stata un'estrazione di EuroMillions nel 2012 ha cambiare la vita del britannico Adrian Bayford che ha deciso di festeggiare in grande la sua vincita istituendo un vero e proprio festival "mini-Glastonbury" nel suo cortile noto come Rockinbeerfest. L'evento aperto ad amici di nuova e vecchia data si svolge nella tenuta di Mr. Bayford nel Cambridgeshire, acquistata dopo aver vinto i 148 milioni di sterline (172 milioni di euro).

Il festival di quattro giorni, che si è svolto in precedenza nel 2017 e nel 2018 e ha ospitato fino a 2000 persone grazie a una licenza temporanea, doveva svolgersi di nuovo quest'anno, ma è stato annullato dopo che agli organizzatori è stato chiesta una licenza permanente che autorizzasse l'evento. I vicini del milionario hanno infatti lamentato il livello di rumore «intollerabile» e il «grave disturbo delle quiete», riporta il Cambridge Independent. Tuttavia, nonostante le lamentele, è stato ora annunciato che il Cambridge Rock Festival si svolgerà di nuovo nel 2024. Il South Cambridgeshire District Council ha infatti respinto le richieste dei cittadini e ha approvato la domanda di licenza, consentendo all'evento di avere musica dal vivo, vendere alcolici tra le 11:00 e le 23:00 e ospitare fino a 1500 persone. La licenza assicura anche il futuro del festival per gli anni a venire. Sul sito web dell'evento si legge: «Sebbene sia troppo tardi per quest'anno, siamo lieti di annunciare che al Cambridge Rock Festival è stata concessa la licenza per la sua sede, che consentirà al CRF 2024 di andare avanti». Il prezzo del biglietto di ingresso? Può arrivare fino a 129 sterline, ma è possibile acquistare anche pacchetti più economici. Un vero e proprio business a cui Adrian Bayford non sembra voler rinunciare, come del resto alla sua inesauribile voglia di festeggiare l'incredibile vincita.