di Marco De Risi

Un suono puro, potente, cristallino avvolge il cimitero nuovo di Frascati. L’atmosfera è da brividi, un uomo di spalle, raccolto sulla sua tromba che intona melodie natalizie alla moglie che non c’è più. Spessissimo l’uomo omaggia la memoria della consorte facendo echeggiare il suo strumento davanti al loculo che ne ospita le spoglie.

il video è comparso sulla pagina facebook Dell'Orso Bruno . L’uomo ha un giaccone ed un cappuccio, c’è il sole. E trasmette l’emozione ed il cordoglio in modo nobile attraverso il suo strumento, la tromba che sa suonare benissimo. Un suono intonato, viscerale, emozionale che sebbene ”soffiato” in una dimensione tragica, l’innamorato rende pieno di fuoco e di passione.Chi frequenta quella parte del cimitero conosce bene l’uomo con la tromba. Sembra che lui ogni domenica vada ad omaggiare la memoria della moglie suonando sempre più di mezz’ora. Ed è accaduto anche oggi con una manciata di ”evergreen” natalizi. L’uomo con la tromba conobbe la futura moglie anni fa in un locale dove suonava: da lì è stato amore e passione fra loro. E non c’è nulla di più vero e profondo di quel ”sound” che avvolge la tomba e si disperde nel cimitero.