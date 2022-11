Twitter chiude davvero? Ecco come salvare (e scaricare) tutti i tweet e il proprio archivio: la procedura da eseguire

Twitter chiude davvero? Al momento è solo una ipotesi dopo un esodo di massa dei dipendenti che si sono licenziati dopo aver respinto l'ultimatum di Elon Musk di lavorare «incondizionatamente o mollare». Contemporaneamente tanti utenti di Twitter hanno iniziato a postare messaggi di addio al social media con l'hashtag #RIPTwitter, #TwitterDown, per migrare su altre piattoforme come Mastodon e Myspace. Il timore degli utenti è rivolto inoltre al rischio di perdere anni di contenuti pubblicati sul social e stanno cercando un sistema per preservarli.

Twitter, la procedura per salvare l'archivio

Twitter fornisce un metodo per scaricare tutti i propri dati, inclusi tweet, foto e video allegati, messaggi diretti, Mi piace, elenchi e Momenti. Dopo aver effettuato l'accesso al proprio account, è necessario cliccare su "Altro" nella colonna di sinistra. Quindi selezionare "Impostazioni e assistenza" e subito dopo "Impostazioni e privacy".

Scaricare i dati

Nella sezione "Il tuo account", bisogna selezionare "Scarica un archivio dei tuoi dati". A quel punto sarà necessario inserire la password di Twitter che invierà un'e-mail o un messaggio di testo con un codice di verifica che deve essere inserito. Dopo aver inviato la password e il codice di verifica, premere il grande pulsante blu che dice "Richiedi archivio". Dopo aver richiesto i dati non resta che attendere e sperare di riceverli. Twitter dice che "possono essere necessarie 24 ore o più perché i dati siano pronti". Quando l'archivio è pronto dovrebbe arrivare una notifica da Twitter che consentirà di scaricare un file da esplorare.