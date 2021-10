Turismo, nel 2021 cresce solo nel Mediterraneo (+1,4%): crolla a livello globale -40,3%, Asia e Pacifico -81%

L'Europa va bene. Nel 2021 il turismo nel mondo cresce solo nei Paesi dell'Europa mediterranea (Italia, Spagna e Grecia) che fanno registrare un aumento dell'1,4% degli arrivi in netta controtendenza rispetto dal crollo del 40,3% a livello globale. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti divulgata in occasione dell'apertura del Ttg Travel Experience 2021, alla Fiera di Rimini. Sulla base dei dati Unwto nei primi sette mesi dell'anno le aree più colpite dalla pandemia sono l'Asia e il Pacifico con un crollo dell'81% ed il Medio Oriente con -50.5%. «Il segno positivo del Mediterraneo - precisa la Coldiretti - è la conseguenza di un netto balzo delle presenze nei mesi estivi che sono praticamente triplicate a giugno e raddoppiate a luglio».

Nonostante la positiva inversione di tendenza nei paesi dell'Europa del Mediterraneo gli arrivi risultano di gran lunga inferiori a quelli dell'era pre Covid con un -70.6% rispetto al 2019 secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Unwto. A livello internazionale quasi la metà degli esperti tuttavia ritiene che il ritorno alla normalità non avverrà prima del 2024 anche se segnali di miglioramento sono attesi già dal prossimo anno. La scorsa estate si è chiusa con 33,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno facendo registrare una sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno (-1%), secondo l'analisi Coldiretti/Ixè.