«Strage a Nizza, camion sulla folla: 80 morti»: errore tecnico di Sky Sport durante Inter-Sassuolo. Poi arrivano le scuse

di Ernesto De Franceschi

E durante #InterSassuolo #Sky mi ga venire un colpo scrivendo di un (nuovo) attentato a Nizza pic.twitter.com/m6UU2H8jLw — Andrea Riscassi (@andreariscassi) 12 maggio 2018

Quasi in tempo reale, sono arrivate le scuse di Sky Sport da parte direttamente dei telecronisti che in diretta hanno spiegato: “Ci scusiamo, è stato un errore tecnico e sono andate in onda parole vecchie”. Si è poi scoperto essere un test con una vecchia notizia. A fine primo tempo ulteriore spiegazione di Sky Sport: "Ci scusiamo ancora per il gravissimo errore tecnico e per l'allarme creato".

A Sky completamente impazziti, fanno passare un banner con scritto "strage a Nizza, camion sulla folla e spari, 80 morti" durante la partita dell'inter. Era un test. — Kinder Pingue (@sonopingue) 12 maggio 2018

Per undi natura tecnica durante la diretta sudella partita di campionato di serie A trae Sassuolo allo stadio Meazza di Milano questa sera è passata a piede dello schermo una flash news nel sottopancia che dava la notizia di una strage a Nizza: "Strage a Nizza, un camion sulla folla con oltre 80 morti" la scritta andata in onda. Ovviamente un errore che richiamava all'attentato avvenuto il 14 luglio del 2016.L'episodio ha scatenato la protesta di tantissimi tifosi che in quel momento (erail 17' del primo tempo) stavano seguendo il match in tv. Anche su twitter in tanti si sono scatenati con commenti.