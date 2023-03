Sigarette elettroniche fanno male? «Aumentano il rischio di depressione insieme al THC», lo studio americano

Le sigarette elettroniche aumetano il rischio di depressione? Secondo uno studio americano sì, soprattutto nei giovani. Ad aumentare i rischi sarebbero anche le miscele a base di Thc, il principio attivo della cannabis. A sostenerlo è una nuova ricerca condotta dall’American Heart Association, che ha collegato la nicotina contenuta nelle e-cig e il Thc a un aumento di tristezza e ansia negli adolescenti e ragazzi.

A partecipare allo studio sono stati 2.505 tra i 13 e i 24 anni, i quali hanno fornito informazioni sull’uso del vaping (l'inalazione di vapore, liquido volatilizzato, ndr.) e sulla loro salute mentale.





«I giovani sono da tempo vulnerabili all’uso del tabacco, possono subire danni maggiori dalla nicotina e da altre droghe e possono essere presi di mira dalla pubblicità e dai produttori di tabacco», ha dichiarato martedì l’autore dello studio, il professore Joy Hart, che insegna presso l’Università di Louisville nel Kentucky.

