Si tatua la faccia di nero e si lamenta di subire razzismo: «Mi hanno detto di tutto». La storia di Roma

Il mondo dei tatuaggi si è evoluto in una cultura di massa dove confluiscono arte, moda, ideologie diverse o finalità puramente estetiche. Una delle voci più autorevoli è quella di Rene ZZ , creatore di contenuti che conta quasi 2 milioni di follower su TikTok e 1,7 su YouTube. Ma a far discutere ora è la sua ultima intervista a Roma, un uomo a cui è stato fatto un blackout sul viso (tecnica che consiste nel coprire una zona specifica del corpo con inchiostro nero).

Tatuaggi, quando è possibile cancellarli? Con il freddo è il momento giusto

Blackout

Alcune persone usano questa tecnica per coprire un altro grande tatuaggio e coprire una delle loro estremità di nero. Uno dei tatuaggi più famosi di questo tipo è quello che Leo Messi ha sulla gamba sinistra. Tuttavia, le aspirazioni e le motivazioni del protagonista di questa storia sono molto diverse. Una delle conseguenze più scioccanti che Roma ha vissuto dopo aver completato l'intervento è quella di aver subito il razzismo: «Mi hanno detto di tutto, a volte per strada mi chiamano minatore», ha raccontato.

Rene ZZ ha condiviso brevi frammenti dell'intervista sul suo account TikTok. In essi, Roma spiega che dopo essersi tatuato le orecchie è rimasto praticamente sordo per una settimana. Un'altra situazione, stavolta tra il divertente e l'esasperante, è che l'iPhone non riconosce più il suo volto quando vuole sbloccare la schermata.

Tra le clip di TikTok e l'intervista completa su YouTube, si contano quasi 3 milioni di visualizzazioni in un solo giorno. Tuttavia, la maggior parte degli oltre 1.000 commenti hanno preso di mira l'uomo crirticando aspramente la sua scelta.-