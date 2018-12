© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa cercano gli utenti affezionati di, quando aprono il sito tra i più cliccati al mondo? Come ogni anno il portale hard ha reso noti i trend sulle ricerche più cliccate online, e i risultati sono davvero sorprendenti. A partire dal boom della parola ‘Fortnite’, il noto videogame che conta ormai milioni di appassionati, e che tutto il mondo cerca anche suSe infatti l’attrice hard più cercata, com’è prevedibile che sia, è Stormy Daniels, la pornostar che ha accusato il presidente americano Donald Trump di aver pagato il suo silenzio dopo aver fatto sesso con lei, le altre ricerche non lasciano indifferenti.La categoria più ricercata è quella ‘lesbian’ (ovvero, per chi non capisse l’inglese, i video con ‘protagoniste’ sole donne): al secondo posto, sorprendentemente, c’è ‘hentai’ (ovvero i cartoni animati, tipo manga, a luci rosse). Nella top 10, oltre a hentai, altre 4 categorie che richiamano - direttamente o indirettamente - all’Oriente: japanese, asian, massage e korean. Le posizioni 3, 4 e 6 sono invece appannaggio degli appassionati di donne mature (rispettivamente milf, step mom e mom). Le ‘teen’, invece, stazionano al settimo posto.Tra le attrici più cercate, dopo Stormy Daniels, troviamo Mia Khalifa, Riley Reid (in discesa) e Lana Rhoades, balzata su di 24 posizioni. In ascesa anche Abella Danger e Adriana Chechik, entrambe nella top 20 con un’ascesa in doppia cifra, mentre in discesa sono le quotazioni di Sunny Leone e Kim Kardashian, il cui sextape è ormai datato. Tra gli uomini domina Jordi El Nino Polla, davanti a Johnny Sins e James Deen, mentre Rocco Siffredi, un’istituzione del porno, è solo quarto.A dominare il mercato sono gli Stati Uniti, davanti a Regno Unito, India e Giappone. L’Italia è ottava dopo aver superato l’Australia: a salire di più tra i Paesi, il Kazakistan (salito di 33 posizioni), la Siria (+31) e Cuba (+26). Ma se consideriamo il tempo di visita del portale, a dominare non sono più gli Usa ma le Filippine: in media un utente passa su Pornhub ben 13 minuti e 50 secondi. Seguono il Sudafrica (10 minuti e 57 secondi) e gli Usa (10 minuti e 37 secondi), mentre l’Italia è fuori dalla top 10 con 9 minuti e 41 secondi.Per quanto riguarda le categorie più ricercate nelle varie zone del mondo, in Africa domina ovviamente la categoria Ebony, Arab nel Nordafrica, Lesbian in Arabia, Egitto, Australia, in mezza Europa e in quasi tutta l’America (sia del Nord che del Sud). In Asia domina Hentai, mentre in Medio Oriente, in Islanda, in Germania e in Svezia si predilige l’Anal. E in Italia? Noi, come l’India, ci differenziamo: dominano le Milf.Le categorie più in crescita sono Romantic e Tattoed Women, mentre quelle che trattengono gli utenti più a lungo con gli occhi attaccati allo schermo sono Amateur (i video amatoriali) e Mature. Ma è il caso di parlare anche delle categorie meno amate: Redhead (le ragazze con i capelli rossi), POV (i video in prospettiva ‘prima persona’) e Virtual Reality.Se gli uomini cercano japanese, milf e hentai, le ricerche sorprendenti sono dalle donne: al primo posto c’è Lesbian, poi anche per loro troviamo Japanese e Hentai, Threesome (il ‘triangolo’), Korean, Massage e Gangbang (le orge).L’utente medio di Pornhub ha 35 anni circa di età. Il 35% degli utenti ha tra i 25 e i 34 anni, mentre il 26% ha tra i 18 e i 24 anni. Per quanto riguarda i dispositivi con cui l’utente apre Pornhub, resiste il computer (19,7%, anche se con un calo del 18%), al primo posto c’è ovviamente lo smartphone (71,6%, con un’ascesa dell’8%) e all’ultimo posto c’è il tablet (8%, con un calo dell’8%).Per quanto riguarda il nostro Paese, al primo posto nelle ricerche c’è “amatoriale italiano”, Rocco Siffredi domina davanti a Valentina Nappi, Brandi Love, Nicole Aniston e Sasha Grey, mentre la categoria più visitata - come abbiamo già detto - è quella ‘Milf’, davanti a Mature, Lesbian, Anal e Threesome. Le ricerche più in ascesa sono ‘sesso italiano’, ‘scambio di coppia’ e ‘amatoriale italiano dialoghi’, In altre parole gli italiani, quando guardano il porno, vogliono sentirsi ‘vicini’ a chi lo interpreta.