Oroscopo di Branko 2019: Leone

di Branko

Caro amico Leone, affronti il nuovo anno con una bella grinta - Marte diventa ottimo proprio a Capodanno - e con l’allegria e l’ottimismo che Giove favorevole ti mette addosso. Hai certo buoni motivi per festeggiare, tuttavia ti invitiamo a non caricare questo 2019 di troppe aspettative. Lo diciamo soprattutto perché all’inizio di marzo l’elettrico Urano va a stabilirsi definitivamente in Toro, in posizione critica. Si tratta di un pianeta lento e nel 2019 saranno toccati soltanto i nati nei primi giorni del...