La nave da crociera più grande del mondo: la “Wonder of the Seas” è più lunga della portaerei nucleare Truman Video

Civitavecchia, primo scalo nel porto di Roma per la "Wonder of the Seas" della flotta Royal Caribbean, la nave da crociera più grande del mondo . La nave attraccherà ogni settimana a Civitavecchia fino al prossimo mese di ottobre ed imbarcherà i passeggeri per un tour nel Mediterraneo occidentale che toccherà anche i porti di Barcellona, Palma di Maiorca, La Spezia e Napoli. La Meraviglia dei Mari può ospitare fino a 6000 passeggeri e 2300 membri dell'equipaggio. I tre motori principali (diesel) hanno 27mila cavalli ciascuno e permettono al gigante di raggiungere i 25 nodi di velocità di punta.



Lunga 362 metri ha ben 18 ponti, 16 dei quali a disposizione degli ospiti, che possono usufruire di 20 ristoranti, 4 piscine e di 2.867 cabine. Una curiosità: “Wonder of the Seas”, che pesa 236.875 tonnellate, è di circa 30 metri più lunga delle più grandi navi militari mai costruite, le portaerei americane di classe Nimitz come appunto la Truman che in questi giorni manovra nelle acque del golfo di Napoli.