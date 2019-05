Metroman fa fare il “salto della morte” alla Meloni sulla linea B Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Metroman in trasferta a Roma trascina nel "salto della morte" Giorgia Meloni. Il performer Nicolò Modica, conosciutissimo fra viaggiatori della metro di Milano, è sceso nella Capitale per rendersi conto dei disagi dei romani soprattutto nella linea A. Così ha prima invitato la leader di Fratelli d'Italia apparendo davanti alla sede della Regione, poi l'ha incontrata sulla linea B («Meno rischi di stop...») tra la curiosità dei passaggeri che hanno in gran parte sfoderato i cellulari per riprendere Metroman mentre canta l'Uomo Tigre coinvolgendo infine la Meloni che si è prestata al gioco, non senza qualche preoccupazione.Il clou del siparietto quando Modica, 36 anni, di Torino, ha fatto fare il "salto della morte" alla Meloni, pezzo forte dei suoi show a Milano: dalla banchina si deve saltare all'interno del vagone. Nessun timore: salto effettuato fra le risate della stessa esponente politica.