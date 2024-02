Marina La Rosa, il messaggio su Instagram: «Se il sesso allungasse la vita io avrei le ore contate. Sono diventata Santa»

Era un po' che non faceva parlare di sè, ma oggi Marina La Rosa torna a stupire i fan su Instagram con le sue dichiarazioni sopra le righe. «Certo che se il sesso allungasse la vita, avrei le ore contate» e aggiunge: «Siamo anche in quaresima.

Marina La Rosa e l'ironia sulla castatità su Instagram

Insomma con la solità ironia l'ex gieffina svela di non avere rapporti sessuali da un po' di tempo. E non è la prima volta che lancia una dichiarazione del genere. La 47enne siciliana infatti due anni fa disse a "I Lunatici" di essere casta da mesi. «Non faccio sesso da un sacco di tempo. Per me l'organo sessuale principale è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena»

Il dolore per la separazione

Sembra proprio che Marina dopo la separzione dall'ex marito, Guido Bellitti, avvocato specializzato in legislazione europea con cui è stata 15 anni, ed è diventato anche il padre dei suoi figli, non ha ancora trovato l'amore. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, l'ex protagonista del reality show di Canale 5, aveva raccontato la fine del suo matrimonio, rivelando di essere stata molto male e di aver somatizzato al punto di essere visibilmente sottopeso: «A salvarmi è stato il corpo. Ero arrivata a 47 chili e lì mi sono detta ‘Basta!'».