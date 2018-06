Inventò a 7 anni il lecca lecca "salutare": a 13 è un'imprenditrice da 1,5 milioni di dollari

di Alessia Strinati

Tutto è nato quando l'impiegato di una banca, dove si era recata con il suo papà, le ha offerto unAlina, 13enne statunitense, ha dimostrato grandie da quell'idea che messo in piedi un. Alina Morse, all’epoca aveva 7 anni, e oggi è un'imprenditrice di successo che fattura annualmente 1,5 milioni di dollari.Raccogliendo risparmi e paghette ha investito tutto per creare un lecca lecca salutare, rivolgendosi al padre e ad altri esperti del settore. Alina ha studiato e messo a punto ogni aspetto della sua nuova attività e nel 2014 i prodotti sono entrati in commercio. Gli Zollipops, contengono xilitolo e eritriolo e rinforzano lo smalto dei denti e non fanno venire carie come gli altri prodotti del genere. La 13enne resta con i piedi ben ancorati a terra, ma non nasconde nuove idee come quella di creare altri due prodotti della stessa linea: gli Zolli Drops, simili agli Zollipops, ma senza bastoncino e gli Zaffi Taffy, simili alle caramelle mou.«Voglio assolutamente andare al college e finire la mia formazione perché, sebbene io stia guadagnando molto adesso con la società, continuo a non sapere tutto. Voglio essere sicura di sapere tutto così che quando sarò più grande, forse riuscirò ad avviare altre società», ha dichiarato alla stampa locale