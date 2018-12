© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' quasi Natale e potevano i "The Giornalai" non esibirsi in una nuova canzone da ascoltare sotto l'albero? Il duo comico Le Coliche torna con una parodia tutta da ridere sui The Giornalisti e sul leader della band Tommaso Paradiso alla ricerca di una nuova melodia natalizia. E il risultato (ovviamente) è tutto da ridere.