HIV, scoperta nuova variante più aggressiva: ​carica virale da 3,5 a 5,5 volte maggiore

In Olanda è stata scoperta una nuova variante dell'HIV (il virus che provoca l'Aids), più aggressiva e contagiosa. La forza della carica virale è stimata da 3,5 a 5,5 volte superiore rispetto a quella del virus HIV-1 (il più diffuso). Inoltre questa variante, chiamata VB (sottotipo virulento B), indebolisce il sistema immunitario con una velocità due volte superiore.

APPROFONDIMENTI SALUTE Aids, partono test su vaccini Hiv basato su mRna LARICERCA Covid e Hiv, nuovi studi: i due contagi nello stesso paziente... RICERCA Aids, Moderna avvia la sperimentazione clinica per il vaccino contro... IL FOCUS Omicron, vaccini e tamponi quanto sono efficaci? Diventerà un...

La "buona" notizia è che le persone contagiate (109 quelle individuate finora) reagiscono normalmente alle terapie e hanno la stessa sopravvivenza degli altri pazienti, ma l'aggressività della variante rende ancora più importante l'intervento precoce.

Covid e Hiv, nuovi studi: i due contagi nello stesso paziente potrebbero generare varianti del Coronavirus

Aids, Moderna avvia la sperimentazione clinica per il vaccino contro l'Hiv: utilizzerà la tecnologia mRNA

HIV, scoperta nuova variante

La variante VB è stata inizialmente identificata in 17 sieropositivi nei Paesi Bassi. L'allarme ha spinto i ricercatori ad effettuare indagini più approfondite, che hanno rivelato altri 92 infetti. Secondo le analisi, sarebbe apparsa per la prima volta circa trent'anni fa tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta. La sua diffusione nei primi anni Duemila sarebbe stata più veloce rispetto a quella delle altre varianti, ma poi avrebbe rallentato nell'ultimo decennio.

«Non è raro trovare nuove varianti del virus Hiv: come tutti i virus a Rna muta facilmente, e lo vediamo dalla sua grande capacità di adattarsi ai farmaci antiretrovirali diventando resistente», commenta Stefano Vella, docente di Salute Globale all'Università Cattolica di Roma e neo presidente della nuova Commissione nazionale Aids del Ministero della Salute. «I ricercatori di Oxford hanno fatto uno straordinario lavoro di biologia molecolare andando a sequenziare i genomi virali isolati da pazienti sieropositivi che avevano dimostrato di ammalarsi più velocemente di Aids rispetto agli altri. Finora - spiega l'esperto - si dava per scontato che la progressione più veloce dipendesse dalla variabilità individuale del singolo paziente, e invece questo studio dimostra che può essere dovuta a una nuova variante virale più aggressiva».

Il rischio

La variante VB «non rappresenta un'emergenza di sanità pubblica - rassicura Vella - però ci dà una lezione importante: sfata il mito che i virus diventino più buoni col tempo. In realtà la loro evoluzione avviene in maniera casuale e non si può escludere che un virus possa diventare anche più cattivo». Una dimostrazione lampante ce l'ha data anche SarsCoV2. «Dopo la variante Alfa è comparsa la Delta, ancora più virulenta e trasmissibile. La Omicron a sua volta è diventata ancora più trasmissibile, anche se meno virulenta. Questo - conclude l'esperto - dimostra che l'evoluzione dei virus è imprevedibile e non va data per scontata».