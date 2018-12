© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Aumento pensioni minime? Fatto"; "Reddito di cittadinanza? Fatto". No, non è una puntata di Art Attack, ma una. E a quel punto lo storico autore dell'espressione: "Fatto", ovvero, che la usava ad ogni passo dei suoi "Attacchi d'arte" per la trasmissione Art Attack, si è sentito chiamato in causa ed è intervenuto su facebook con una battuta: «Il vicepremier Luigi Di Maio ha pubblicato una lista di cose che erano state promesse dal governo e che sono inserite nella legge di bilancio 2019. La foto in pochissimo tempo ha fatto il giro del web. “Fatela vedere a chi ancora è scettico su questo governo”, ha scritto Di Maio.Ma ci sono due errori lampanti. Nel foglietto c’è scritto legge di bilancio 2018, che è quella fatta a dicembre dell’anno scorso dal governo Gentiloni allora in carica. Quella che il Parlamento si appresta a votare è la legge di bilancio 2019. E il secondo errore riguarda proprio il Parlamento: prima di dire che le misure sono "fatte", bisogna aspettare l’approvazione del Parlamento che, ovviamente, non è ancora arrivata.