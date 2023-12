Pranzo di Natale, ecco le domande da non fare a una donna senza figli: «Quando farai un bimbo? Quando ti sposi?»

Ellie Gonsalves è diventata virale all'inizio di quest'anno dopo aver condiviso la sua lista di 118 ragioni per cui non vuole figli. E il giorno di Natale, la modella e attrice ha condiviso un elenco di cose da non chiedere e da dire al pranzo di Natale, comprese le domande da non porre alle donne senza figli: «Quando avrai figli?», la prima cosa. Altre domande includono: «Quando ti sposerai» e «Quando inizierai a provare ad avere un altro bambino».

Ellie, 32 anni, ha ricevuto diverse minacce in passato, tipo: «Molto probabilmente morirai da sola, senza nessuno al tuo fianco». E lei: «Avere figli non è una polizza assicurativa contro la solitudine. Trovati degli amici, per l'amor di Dio». La star del reality australiano “The project" ha detto di non lasciarsi trasportare dalla rabbia e di pensare che sia importante che le donne discutano apertamente la questione.

«Penso che tutto dipenda dal fatto che sia così onesta e sincera, questo terrorizza le persone. Ho trovato molto strano che la gente non ne parli, ma vedi cosa è successo nelle ultime 24 ore da quando ho condiviso questa lista ed è stata letteralmente su tutti i principali organi di informazione». Ellie mantiene la sua posizione nella speranza di poter aiutare altre donne. «Io sono quella persona che può dare voce a chi non he ha».