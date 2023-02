Dipendente malata finisce i giorni di congedo, l'ad dell'azienda ai colleghi: «Donatele i vostri permessi retribuiti»

Una dipendente dell'azienda, in organigramma da 17 anni, è malata. Ha il diabete. E per curarsi ha fatto per lungo tempo la spola tra ospedali e cliniche per la riabilitazione. Per diverso tempo. Tanto tempo. Tanto che ha esaurito tutti i giorni di permesso-malattia-congedo che le sono riconosciuti per contratto. Cosa fare? L'idea dell'amministratore delegato dell'azienda, ossia chiedere tramite un post ai colleghi di "donarle" i loro permessi retribuiti ha sollevato un vespaio. Tra reazioni positive e commenti negativi.

​Dipendente malata finisce i giorni di congedo

Invece di estendere il periodo di permesso della donna è arrivato il post su Reddit, poi cancellato. Si legge nella nota dell'amministratore delegato dell'azienda britannica: «Abbiamo una dipendente da 17 anni del nostro dipartimento dietetico che è stata in ospedale e in riabilitazione per diversi mesi. Ha esaurito tutti i suoi giorni di permesso e i suoi benefici stanno finendo. Come puoi immaginare, è stato un bel salasso per il reddito della sua famiglia». Quindi? Il Ceo affermato che se qualcuno desidera può «donare uno o più giorni dei propri permessi retribuiti. Si prega di informare per iscritto il vicepresidente dei servizi finanziari della propria intenzione. Grazie per la vostra considerazione». Apriti cielo.

LE REAZIONI

La nota è diventata presto virale con oltre 69.000 voti positivi. Molti si dicono sconvolti. «Permettetemi di farvi sentire in colpa facendovi fare qualcosa che alla fine sarebbe più economico per me», ironizza un utente prendendo in giro il psto. «La cosa triste è che chiunque abbia scritto questo messaggio si sveglia ogni mattina pensando di essere una brava persona», reagisce un altro. Ma c'è anche - e sono molti - che o aderiscono alla richiesta o si dicono favorevoli alla proposta: «Per un collega in difficoltà, questo e altro».