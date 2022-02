Dieta contro l'aumento di peso e l'obesità, i cibi che andrebbero mangiati ogni giorno: dalle verdure ai latticini, ecco la guida

Nonostante l'attenzione principale in materia di salute sia riservata al Covid in questo momento, il problema dell'obesità resta sempre d'attualità. L'aumento di peso porta con sé una moltitudine di problemi, che si possono evitare grazie ad un'alimentazione sana e accorta. L'Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione (AESAN) ha aggiornato le sue raccomandazioni dietetiche per la popolazione, promuovendo frutta, verdura, legumi, noci, semi e cereali integrali. Importante il consumo di prodotti stagionali e di prossimità.

APPROFONDIMENTI ALIMENTAZIONE Dieta chetogenica, la scienza svela 5 fake news AGROALIMENTARE Speranza, promuovere Dieta Mediterranea su piano internazionale ALIMENTAZIONE Scoperta la dieta che allunga la vita di 10 anni: ecco cosa bisogna... BARTENDER Gin tonic, cubetti di ghiaccio e scorze di agrumi: i segreti del...

Speranza, promuovere Dieta Mediterranea su piano internazionale

Sexy diet, i cibi per un San Valentino indimenticabile: uno non ce lo aspettavamo proprio

Cibi da mangiare tutti i giorni

La verdura non deve mai mancare. Consigliato il consumo che deve essere dalle 2 alle 4 porzioni al giorno (crude e/o cotte). Ogni porzione deve essere compresa tra 150 e 200 grammi, circa, ad esempio un piatto di verdure cotte o uno/due pomodori, carote o cetrioli. La frutta deve essere consumata con frequenza giornaliera, dalle tre alle cinque porzioni al giorno. Una porzione equivale a un frutto, meglio se di stagione.

Nella dieta di tutti i giorni non possono mancare i cereali (pane e pasta), meglio se integrali. Consigliate anche 4-6 porzioni di latticini quotidiane: latte, yogurt, formaggio fresco o stagionato (da consumare in quantità minore). La dose giornaliera di olio d'oliva consigliata è di 10 ml, ossia un cucchiaio circa. Ovviamente non può mancare l'acqua, senza limiti di consumo. Il consiglio è bere quando si ha sete, cercando di arrivare almeno ad 1,5 litri al giorno.

Cibi da mangiare settimanalmente

Facendo una stima settimanale, la AESAN consiglia il consumo di noccioline senza sale aggiunto e non fritte, i legumi, la carne rossa (non oltre le 2 porzioni), il pesce (almeno 2 porzioni) e 2/4 uova.