Diana del Bufalo in lacrime su Instagram: «Non è un periodo facile»

come non l'abbiamo mai vista. Con un post apparso sul suo profilo, l'attrice ha confessato di star attraversando un momento molto complicato della sua vita: «Non sto passando un periodo facile - ha scritto - Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla».Il consiglio di Diana del Bufalo per tutti coloro che si trovano in una situazione simile è quello di farsi aiutare da uno psicologo: «Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno... La psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo». La compagna di Paolo Ruffini, che su Instagram si è mostrata con gli occhi lucidi per il pianto, ha concluso: «Io sono come voi... fragile... non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima».