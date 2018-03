Curarsi con le erbe: tutti i rimedi dalla testa ai piedi /Il libro con il Gazzettino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti idalla testa ai piedi per vivere in modo sano con le. E offrire al corpo tutte quelle soluzioni utili e positive per curarsi bene. Ecco la nuova iniziativa del Gazzettino con il libroscritto da Valentina Beggio, per Gribaudo Editore.Da domani, a soli 6.90 euro più il costo del nostro giornale, i lettori potranno conoscere tutti i segreti delle erbe curative in un vero e proprio viaggio nei saperi dell'erboristeria e delle cure senza tempo così come venivano concepite e utilizzate una volta. In vari capitoli, l'autrice passa in rassegna i vari punti del corpo offrendo soluzioni curative con l'uso di piante e soluzioni comuni. Si inizia con il capitolo delle erbe aromatiche (aglio, peperoncino, peperoncino piccante, zenzero) che, magari, si coltivano sul balcone o in giardino, per passare poi a opportunità da professionisti come quella di avere un orto da coltivare e da dove poter ricavare le piante da utilizzare per possibili soluzioni di cura.E la nostra esperta, proprio nell'avanzare del volume, ci offre suggerimenti e ricette per la cura della pelle, dei capelli e via di questo passo: testa e cervello; muscoli, ossa e nervi; occhi, orecchi e naso; bocca, gola e denti; mani e unghie; cuore e circolazione; bronchi e polmoni; stomaco; fegato; intestino; reni; problemi di donne e/o di uomini; caviglie e piedi. Insomma, questo libro è l'occasione di pensare un po' a se stessi e scoprire come le erbe possono essere davvero utili, se non miracolose, consentendoci di combattere il logorio della vita quotidiana e trovare un po' di benessere fisico e psicologico.