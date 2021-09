Cultura, ad Assago due giorni di festa con la Sagra: la festa di fine estate

Finita l'estate si torna agli impegni di Settembre. Ad Assago, (in provincia di Milano) oggi e domani 12 settembre, si terrà la «Sagra», festa consueta che sancisce la fine della stagione estiva e saluta l'inizio della stagione autunnale, ossia la ripresa delle attività lavorative dopo il lungo periodo di pausa estiva, promossa dall'Assessore alle Manifestazioni, Cultura e Biblioteca Donatella Santagostino e organizzata con il supporto degli uffici comunali preposti. La manifestazione si svolgerà nel massimo rispetto delle normative anti-covid vigenti e per l'accesso sarà obbligatorio il green pass. Molte ed interessanti saranno, anche quest'anno, nonostante le limitazioni imposte per il contenimento della pandemia, le iniziative che si terranno nelle principali vie della città, finalizzate a coinvolgere la cittadinanza assaghese, e non solo, a vivere pienamente i due giorni di divertimento e di svago.

Festa lungo l'Adigetto con musica, arte e sport

Adulti e bambini potranno immergersi nella festa, che sarà caratterizzata da tanti eventi aggregativi. Allieteranno il week end assaghese: mercatini di hobbisti con banchi espositivi di artigianato e oggettistica, cultura, mostre e due spettacoli serali con musica dal vivo dalle ore 21,00: sabato con il concerto-tributo ai Pooh e domenica con il concerto live «Ladies of Soul». Bambini e famiglie potranno divertirsi grazie agli spettacoli «Magic Show» e «Il mondo dei social», che vedranno anche il coinvolgimento diretto del pubblico, fra comicità e gag esilaranti. Proprio ai più giovani, la Biblioteca Comunale dedicherà letture animate e laboratori creativi, promuovendo anche tanti imperdibili libri…e non solo.