«C'è la faremo»: cartellone sgrammaticato a San Benedetto del Tronto (ma l'errore è voluto)

Questa la dedichiamo a tutti quelli che ci hanno detto come dobbiamo spendere i nostri soldi, a quelli che hanno commentato incazzati ma scrivendo male in italiano, a quelli che ci hanno insultato, ai cugini ascolani che l'hanno condivisa a morte per sfotterci

A quelli che facevano bene a darci i soldi per la web serie perché co' 15 euro e mezza giornata di lavoro abbiamo mandato Sun Beach sulle pagine nazionali di tutto il web

Ultimo aggiornamento: 13:45

» è diventato uno dei tanti motti dell'alle prese con la quarantena per fronteggiare l'emergenza. Urlato dai balconi, scritto su lenzuola esposte nelle finestre delle case o ribadito sui social network, questo slogan è diventato uno dei tanti messaggi di speranza per un paese che, da un mese e mezzo, soffre per una pandemia che l'ha colpito duramente.Non stupisce, quindi, che in un paese generalmente costretto a rimanere in casa, alcune foto diffuse sui social di un cartellone con la scritta «» abbiano avuto una eco vastissima. Si tratta di unabbastanza comune, un po' per la scarsa conoscenza della lingua italiana di alcuni e un po' perché spesso alcuni correttori di smartphone e altri dispositivi tendono a correggere il "ce" in "c'è". Il manifesto in questione, una scritta nera su uno sfondo tricolore, affisso su un cartellone pubblicitario di, ha fatto il giro del web, scatenando l'ironia degli utenti. Si tratta, però, di unA rivelarlo sono stati gli stessi autori di quel manifesto: si tratta di unasatirica,, gestita da alcuni giovani 'memers' sambenedettesi. Altro che orrore grammaticale: come spiegano gli stessi admin della pagina, si è trattato di una sorta di esperimento sociale. «» - si legge in un post - «».