Clima, la svolta grazie alla tecnologia. L'emergenza Covid spinge la rivoluzione digitale: +20% droni e gps

La tecnologia corre a sostegno del clima. L'emergenza Covid spinge la rivoluzione digitale nelle campagne con gli investimenti in droni, gps, robot, software e internet delle cose che raggiungono i 540 milioni di euro con un balzo del +20% proprio nell'anno della pandemia per combattere i cambiamenti climatici, salvare l'ambiente e aumentare la sostenibilità delle produzioni. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Smart AgriFood in occasione della consegna degli Oscar Green, il premio all'innovazione per le imprese agricole che creano sviluppo e lavoro con i giovani veri protagonisti italiani della svolta verso il futuro dell'Italia disegnata dal Pnrr.

Un appuntamento promosso nella Giornata Internazionale della consapevolezza sulle perdite e sprechi alimentari proclamata dalle Nazioni Unite, in occasione di Youth4Climate che anticipa la riunione dei ministri della Cop26, la conferenza mondiale dell'Onu sui cambiamenti climatici in programma a Glasgow dall'1 al 12 novembre. Un profondo cambiamento che vede in prima fila proprio le nuove generazioni con quasi una impresa agricola giovanile su tre (31%) che applica oggi tecniche di agricoltura di precisione, secondo un'analisi Coldiretti sulla base del Rapporto del centro Studi Divulga. Ma tra i giovani molto apprezzato è anche l'utilizzo dei social per la promozione delle proprie attività: più di un giovane su tre (37%) usa i social network per promuovere le proprie attività, con Facebook che rimane il canale preferito (71%).