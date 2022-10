Casa galleggiante da 1,2 milioni di sterline "affonda" all'inaugurazione, il costruttore: «Come un iceberg»

È finita in disastro l'inaugurazione della futuristica casa di lusso galleggiante costata 1,3 milioni di sterline a Panama. Dopo una lunga attesa tutto era pronto per il taglio del nastro ufficiale sulla costa caraibica, oltre a vip e personaggi dello spettacolo era presente anche il presidente di Panama Laurentino Cortizo. Ma qualcosa è andato storto e la casa, che sembra una navicella spaziale, si è inclinata su se stessa all'improvviso cadendo sul molo adiacente tra lo stupore e il terrore del pubblico. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

La casa di lusso galleggiante si "destabilizza" all'inaugurazione

L'abitazione di lusso - chiamata SeaPod - era pensata in ogni dettaglio, con interni di design e splendide vetrate che offrivano un panorama sul mare circostante. “Proprio come un iceberg, la magia nascosta di un SeaPod si trova sotto la superficie” aveva detto il produttore del progetto, Ocean Builders.

Ma dopo il disastro all'inaugurazione sono in corso le indagini per capire cosa sia successo. Il costruttore in un comunicato ha scritto che la nave ha iniziato a "destabilizzarsi" alla fine dell'evento. Il problema potrebbe essere attribuito al malfunzionamento di alcune pompe che hanno creato una allagamento, prima nella vasca idromassaggio e poi in tutta la casa. Così la SeaPod si è inclinata prima tra il terrore e poi tra le risate dei presenti. Il video è diventato virale sui social.