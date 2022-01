Una Bugatti da 8 milioni di euro, la Centodieci, di cui esistono solo 10 esemplari al mondo: una è di Cristiano Ronaldo.

A guidarla ci sarebbe un ragazzo, avvistato prima a Fasano, quando l'auto è stata posteggiata in piazza Chiaia e ovviamente ha attirato parecchio l'attenzione. Poi a un distributore di benzina di Nardò, dove ha lasciato il personale di stucco e a un semaforo di Veglie dove è stato fotografato da un utente.

Il giallo dell'auto sulle strade pugliesi

La comparsa della meravigliosa vettura nel Salento potrebbe portare dritto alla pista Porsche sulla Nardò-Avetrana, dove si effettuano i test di velocità anche per le Bugatti (e dove il bolide era stato annunciato a scorsa estate su pista). Ma la foto a Fasano invece farebbe pensare a un ospite milionario alloggiato in uno dei resort extralusso della zona. Difficile certo (ma non impossibile) che in questi giorni ben due modelli della stessa rarissima auto stiano circolando per le strade pugliesi. Ovviamente per la gioia degli appassionati.

(La foto di copertina è stata postata da Vito Vinci)