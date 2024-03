Bollire l'acqua rimuove l'80% delle microplastiche nocive, lo studio

Bollire l' acqua del rubinetto prima dell'uso può eliminare oltre l'80% delle particelle di plastica nanometriche e microscopiche, potenzialmente dannose, presenti all'interno. Queste particelle, di dimensioni comprese tra 0,001 e 5 millimetri, includono polistirene, polietilene e polipropilene. Sebbene l'impatto sulla salute di queste particelle sia ancora oggetto di studio, i ricercatori sospettano possano essere dannose per l'uomo. Un team guidato da Eddy Zeng dell'Università di Jinan in Cina ha analizzato campioni di acqua di rubinetto, rilevandone una concentrazione media di 1 milligrammo per litro. Dopo aver bollito i campioni per 5 minuti e lasciato raffreddare, è stata riscontrata una riduzione delle particelle di oltre l'80%.