«Mio figlio nel baby monitor sembra uno zombie». E scatta la gara social

We got a new video baby monitor and I think that was a mistake pic.twitter.com/Cu3Qwb0baJ — Passion Pop Socialist (@PassionPopSoc) 14 novembre 2019

I had a similar treat one night. pic.twitter.com/ygcesUhjS7 — Jeff Louella (@jefflouella) 15 novembre 2019

Aiuto, mio figlio è diventato protagonista di un film horror. Effettivamente le foto inquietanti che arrivano dasembrano proprio dei frame rubati dal set di "The Walking Dead". Fortunatamente si tratta soltanto di un gioco virale tra genitori, inaugurato dal profilo "Passion Pop Socialist": «Abbiamo comprato un nuovo baby monitor e forse abbiamo fatto un errore». A dire dalla foto sembra proprio di sì. Le telecamere a infrarossi che tengono d'occhio i vostri figli, infatti, possono riportare un'immagine inquietante. Come quelle postate da altri utenti che hanno commentato divertiti il tweet di Anthony J Muniz.Il racconto di questo amabile confronto social tra genitori è riportato dal Today Show. Bambini angelici che, di notte, diventano improvvisamente presenze dagli occhi demoniaci: «Quando ho visto per la prima volta mio figlio ripreso dalla telecamera, mi sembrava di vedere un film horror a basso costo». Lo dice mammache svela come anche la sua foto sia diventata virale in pochi minuti: «È stato divertente e inquietante. Inizialmente ho scattato la foto da condividere con una chat di gruppo di amici. Non avevo idea che sarebbe stata condivisa in tutto il mondo».«L'altra notte non ho dormito, ho visto mio figlio che dormiva con il volto di un altro bambino accanto». Questo è invece il racconto disu Facebook: «Ho anche provato a strisciare nella sua cameretta con una torcia per vedere meglio. Poi la mattina dopo mio marito si è accordo di aver dimenticato di mettere il coprimaterasso...»