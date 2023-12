​"Cucù" al posto di Gesù, le scuse delle maestre? Non basta, vanno licenziate

Ho appena letto l' articolo sul Gazzettino: Cucù al posto di Gesù... e le maestre si scusano... troppo facile... queste maestre andrebbero licenziate. Cosa possono insegnare ai nostri figli maestre come queste, che dimostrano di non aver alcun rispetto per la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra religione? Certo che poi questi bambini cresceranno fragili, le loro menti sono manipolate da insegnanti che instillano in loro solo incertezze... Credo che la scuola debba tornare ad insegnare...



Giovanna Zanini