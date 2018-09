Nave Diciotti e fondi della Lega, Salvini dimostri se è vero lo slogan "prima gli italiani"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Salvini allude ad un complotto contro la Lega a seguito delle vicende giudiziarie relative alla nave Diciotti e ai fondi indebitamente incassati dalla Lega a titolo di rimborsi elettorali. Ma Salvini è un ministro della Repubblica Italiana o no? Per quanto riguarda la nave Diciotti sembra di no ma, per certi aspetti, è più interessante la vicenda dei 49 milioni di Euro incassati a sbafo, a spese dello Stato, cioè di noi cittadini. Non sono Salvini e la Lega quelli del Prima gli Italiani? Fa comodo inveire contro i giudici, cosa che in Italia è un po' come sparare ai piccioni, ma se si tratta di avere a cuore qualcuno, bisogna dimostrarlo quando le cose vanno male. Quando le cose vanno bene son capaci tutti. Prima gli Italiani? Ora è il momento di dimostrarlo.Paride Antoniazzi