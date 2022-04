«Grazie a voi e alla vostra tenacia ha vinto la vita»: ecco cosa hanno fatto il 118 e i medici dell'ospedale

Se le parole hanno ancora un senso e un peso in questo tribolato quotidiano che non ci lascia respirare aria di fiducia e di futuro, la sola che ci viene in mente è grazie, un grazie pregno di tutte le sue accezioni e di tutti i suoi significati, nel senso di essere grati e nel contempo di avere ricevuto una grazia, cioè un grande dono. Il dono che ci ha fatto la squadra del 118 che lunedì 28 marzo ha messo in campo professionalità e tenacia per salvare una vita. Anche quando la speranza di farcela sembrava affievolirsi fino a scomparire, medico e infermieri non hanno desistito e hanno vinto la loro battaglia dando spazio a noi per vincere la nostra. Battaglia continuata poi nella terapia intensiva dell'unità coronarica dell'Ospedale Civile di Venezia dove è stato fatto tutto il necessario per mettere in sicurezza il paziente e sottoporlo il giorno seguente all'intervento che gli ha permesso a breve di tornare a casa. Grazie dunque a quanti hanno operato senza risparmiarsi e credendoci davvero, grazie per la loro competenza ma anche per la loro umanità, raro ingrediente ormai in troppe situazioni. A tutti, medici, infermieri e personale ausiliario del 118, della terapia intensiva, del reparto di cardiologia, la nostra immensa gratitudine per averci regalato il futuro.



Anastasi e Donatella Tenderini

Venezia