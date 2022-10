Per prenotare un appuntamento dal medico di famiglia...sono finita su "Scherzi a parte"

Oggi mi sono rivolta allo studio del mio medico di famiglia per avere un appuntamento e mi hanno risposto che potevo averlo solo per telefono. Al mio cortese insistere che ormai ero lì, mi sono scontrata con la burocrazia italiana. Così ho estratto il telefono per telefonare al signore che avevo di fronte, che quindi mi ha "invitato" ad uscire. Dalla strada, attraverso la porta a vetri, ho chiamato e guardandolo in faccia ho finalmente ottenuto l'appuntamento dopo avermi fatto aspettare parecchio prima di rispondere, ben sapendo che ero io e che lo stavo guardando. Credevo di essere su "Scherzi a parte", ma purtroppo non c'era niente da ridere. Alla fine ho avuto l'appuntamento tra un paio di settimane.

P.G. (Provincia di Treviso)