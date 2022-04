Lavoro, non è tutta colpa dei giovani, ci sono imprenditori con idee e pretese di 40 anni fa

Buongiorno, ho letto gli articoli da voi scritti sui giovani "lavativi" che non avrebbero voglia di lavorare, beh, sull'argomento ci sono alcune cose da dire. Secondo quanto scritto molte aziende non troverebbero operai perché i giovani non sarebbero disposti ad accettare turni "scomodi", magari notturni, ma va anche detto che molte aziende in Veneto, soprattutto nel settore metalmeccanico, ha titolari con mentalità ferme a 40 anni fa. Cosa significa? Significa che al dipendente chiedono di lavorare tanto e per uno stipendio basso, chiedono di fare 9-10 ore al giorno e magari non fanno fare la pausa pranzo. Insomma, bisogna guardare i tanti, tantissimi, aspetti che non funzionano nel mondo del lavoro Veneto. I giovani avranno le loro colpe ma è necessario che i titolari delle aziende cambino mentalità e provino a investire fin da subito nei ragazzi che assumo.

Robert f.