Sanità, sono in lista di attesa senza alcun riscontro dal 30 gennaio

Ho letto il vostro articolo sulle liste di attesa delle visite mediche ed anch'io faccio parte del numero. A seguito di un'aneurisma evidenziato da una angio tac il mio medico curante ha ritenuto grave la malformazione ed ha prescritto una visita del chirurgo vascolare per un eventuale intervento. Sono in attesa dal 30/1 us. ed a nulla sono valsi i miei solleciti all'ufficio relazioni pubbliche dell'Ulss di Treviso rimasti del tutto disattesi e non riscontrati. Le sembra un comportamento civile e rispettoso del malato o ritiene come me indegno questo menefreghismo?

Natale Bruno

Mogliano Veneto (TV)

Ultimo aggiornamento: 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA