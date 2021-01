Non posso vedere per mesi mia figlia e mio nipote per le restrizioni fra Regioni e nelle zone rosse si può far visita agli amici

Caro Gazzettino,

sono un nonno di quasi 74 anni e vivo a Pordenone ma ho mia figlia e mio nipote che vivono a Conegliano. Non li vedo da molto prima di Natale per le restrizioni Covid. Trovo assurdo che all'interno del proprio comune anche in zona rossa si possa andare a trovare una volta al giorno gli amici e io non possa andare dai familiari perchè in altra regione.

Mi separano solamente 38 km che però fino a marzo - se va bene - saranno invalicabili. Penso ci siano altri vostri lettori separati dai parenti per pochi chilometri. Il presidente Zaia affronti questa situazione. Grazie.

Giovanni Battista Belletti

Pordenone

