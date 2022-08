Grazie a staff del Civile ed equipe sanitarie padovane, hanno curato nostra madre come meglio non si poteva

Caro Gazzettino,



a nostra madre, Francesca Bottaro, 79 anni, nel marzo scorso è stato diagnosticato un tumore: da quel momento fino alla fine, il 24 agosto, in tutte le persone del Servizio sanitario nazionale, con cui abbiamo avuto a che fare, abbiamo riscontrato professionalità, solerzia, estrema correttezza e gentilezza.Dal 12 agosto, già in attesa di entrare all'hospice per malati terminali, è stata ricoverata nel reparto di Medicina generale, al settimo piano del monoblocco dell'Ospedale Civile di Padova. Era perfettamente a conoscenza della sua sorte, ma l'angoscia, il dolore, la fatica di morire le sono state alleviate in modo meraviglioso dal personale del reparto.Potremmo fare dei nomi, ma renderemmo torto a coloro, la maggior parte, di cui non conosciamo le generalità. Nel terribile momento del trapasso, tutti ci hanno accompagnato con affetto e delicatezza, tutti hanno donato alla mamma e a noi figli non solo la propria competenza ma anche passione e umanità grandissime.La gratitudine si è radicata nel nostro animo tanto ferito e lo solleva ogni volta che pensiamo alle donne e agli uomini del reparto di Medicina generale.