In cassa integrazione da tre mesi non ho visto ancora 1 euro: con una famiglia di 3 persone da mantenere

Buonasera mi chiamo G.D. e vivo a Marcon, provincia di Venezia. Lavoro a Murano. Vi scrivo per segnalare nuovamente il problema che a me e ai miei colleghi non sono ancora arrivati i soldi della cassa integrazione (FSBA EBAV artigiani). E' da febbraio che aspetto e non ho ancora visto un euro. Pazzesco. Si sente dire "pagati tutti", ma io non ho visto ancora un solo euro: e ho una famiglia di 3 persone da mantenere.

Cordiali saluti

G.D.