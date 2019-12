​La bellezza del Natale, ecco cosa è per me

La bellezza del Natale, è vedere le persone stare bene insieme nell’amicizia,

a festeggiare questa meravigliosa festa, in armonia, condivisione e con letizia.



La bellezza del Natale, è andare sul posto di lavoro, trovare più umanità e sicurezza,

al centro sia messa la persona, con meno sfruttamento e la salvaguardia della salute sia una certezza.



La bellezza del Natale, essere uniti nelle responsabilità, per dare ognuno il meglio,

progettando un futuro più giusto nell’uguaglianza e nella solidarietà con orgoglio.



La bellezza del Natale, acquisirebbe ancora maggiore valore se fosse garantito,

il diritto alla salute, per ogni cittadino e neanche un malato venga lasciato abbandonato.



La bellezza del Natale, sarebbe più sentita se il diritto all’ istruzione e allo studio,

fosse garantito a tutti in eguale misura e neanche uno studente venga lasciato indietro.



La bellezza del Natale, aumenterebbe il suo splendore, se nelle famiglie e nella società,

ci fosse più dolcezza, più rispetto, per le donne, vecchi e bambini, dentro un progetto di bella umanità.



La bellezza del Natale, sarà ancora più apprezzabile, se ci impegneremo di più per l’ambiente con responsabilità,

perché sia più curato, più rispettato, per migliorare tutte le ricchezze della natura e le sue belle qualità.



La bellezza del Natale, con la sua luce porti nelle persone, quell’umanità luminosa e pura,

apra i cuori per abbattere i muri dell’egoismo, costruire ponti e salvare le persone che fuggono dalle guerre con cura.



La bellezza del Natale, con la guida della stella cometa, diventerà speciale se sapremo amare, ascoltare e aiutare,

i cittadini del mondo che soffrono la fame, perché abbiano da mangiare e i bambini il diritto di giocare.



La bellezza del Natale, assieme ai valori umani di onestà, sincerità, solidarietà, giustizia sociale e con l’amore ci salverà,

potremo vivere in un mondo migliore, dove Gesù bambino splenderà, sarà ogni giorno per tutti un sereno Natale.



Francesco Lena

Bergamo © RIPRODUZIONE RISERVATA