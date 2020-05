Risolta disoccupazione in Italia come? Semplice: 60.000 assistenti civici a controllare bar e ristoranti, altri 60.000 per le edicole, altri 60.000 per i panifici, altri 60.000 per i tabaccai e via andando...e non l'ha proposto uno al bar dopo parecchi spriz ma chi ci governa!

Non merita nemmeno un commento, siamo messi male, molto male.



Saluti.



Andrea Trentini

Cerea (Verona) © RIPRODUZIONE RISERVATA