Emergenza in tutta Italia per il maltempo. Valanghe, frane, code chilemetriche sulle autostrade del Nord, Tir e automobilisti bloccati dalla neve. Una valanga ha investito l'autostrada del Brennero nei pressi del confine di stato. Non vi sono feriti. La slavina si è staccata da un pendio che sovrasta l'A22 al chilometro 5. In quel tratto l'autostrada è attualmente chiusa in entrambe le direzioni . In tutta Italia, fino a domenica, è previsto un ulteriore peggioramento con piogge intense (in alcune regioni alluvionali), nevicate record sulle Alpi (settori Centro-Orientali) e venti fino a 80-90 km/h. A Roma si prevede per sabato addirittura un nubifragio. La Protezione civile del Lazio ha infatti diramato una allerta meteo dalle prime ore di sabato mattina e per le successive 24 ore. Ecco le le notizie dell'ultima ora sul maltempo in tutta Italia e gli aggiornamenti in tempo reale.

ore 12,16 - Frana sfiora le case

I vigili del fuoco stanno intervenendo lungo la strada regionale 203 in località Vries di Agordo per la caduta di un grosso masso di circa quattro metri cubi, che ha schiacciato un'auto parcheggiata in prossima della strada e sfiorato delle abitazioni. La sala emergenze insediata in Prefettura ha disposto l'evacuazione delle abitazioni a rischio. Sul posto oltre i vigili del fuoco il personale di Veneto Strade e i carabinieri. Nella zona vi sono state forti nevicate e piovaschi nelle ultime ore.

ore 11,24 - A22 ancora chiusa

I vigili del fuoco di Bolzano consigliano di posticipare di qualche ora la partenza ai turisti che dalla Val Pusteria e dalle valli vicine intendono fare ritorno a casa usando l'autostrada A22 del Brennero sia in direzione nord che in sud. Il suggerimento è di informarsi preventivamente alla centrale viabilità prima di mettersi in viaggio (tel. 0471.20.01.98). I vigili del fuoco informano poi che è chiusa l'entrata in autostrada a Chiusa e a Bressanone per la direzione nord per consentire lo smaltimento del traffico pesante accumulatosi lungo le carreggiate. Intanto polizia stradale, vigili del fuoco, mezzi dell'A22 e del servizio strade provinciale dell'Alto Adige sono impegnati ad alleggerire il traffico sull'A22 ostruito in alcuni punti (a nord di Bressanone e a Vipiteno), «a causa dell'incauta condotta degli autisti di mezzi pesanti non dotati di catene, che a partire dalla notte sono slittati lungo la carreggiata occupandola completamente e rendendo estremamente difficoltoso il passaggio dei mezzi di soccorso. I mezzi pesanti già a Bressanone sono indirizzati a sud lungo l'A22 e in parte stoccati nelle apposite aree in prossimità della città di Bolzano.

10,58: code di 12 chilometri

L'autostrada del Brennero è stata chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati a causa della forte nevicata. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi bloccati. La statale del Brennero è attualmente bloccata in due punti (a Mules e tra Vipiteno e il confine di stato), come anche la statale della Val Venosta a Gomagoi.

10.47 - valanghe in Alto Adige

Due valanghe sono cadute in mattinata in Alto Adige. Una in Val Sarentino e l'altra in Valdurna. Non risultano al momento mezzi o persone coinvolti, ma sono state chiuse rispettivamente la statale della Val Sarentino tra Riobianco e Poennes e la provinciale a Valdurna .

10,33 code sull'Autobrennero

«Mia moglie e i miei due figli da 12 ore sono fermi in autostrada del Brennero, a una ventina di chilometri dal valico. In tutte queste ore non hanno visto un lampeggiante, sia blu oppure giallo». Lo racconta Riccardo Del Bene. L'infermiere vive a Garmisch, in Germania, e ieri sera attendeva sua moglie e i figli (una ragazza di 12 e un maschio di 15 anni) che alle ore 15 erano partiti da Pesaro. «Di solito - spiega - in 6 ore sono qui. Dalle 20.48 sono fermi in coda sotto la neve. Abbiamo chiamato tutti i numeri di emergenza, ma finora non hanno visto anima viva». «Mi chiedo se devono morire in auto», si sfoga Del Bene.

«La situazione in autostrada del Brennero è stata causata da numerosi mezzi pesanti non attrezzati, che sono scivolati e si sono messi di traverso. Da 24 ore 200 uomini sono ininterrottamente in servizio». Lo dice il direttore tecnico generale dell'A22 Carlo Costa. «Per raggiungere i tir bloccati, dobbiamo intervenire contromano e tirarli fuori uno ad uno, a mano con la pala. Ci sono mezzi con gomme lisce e addirittura senza gancio di traino», prosegue Costa. «La protezione civile è stata allertata ieri sera alle 22.30, che ha gli stessi problemi a raggiungere gli automobilisti». La situazione - spiega - è stata causata dal blocco dei tir del fine settimana in Austria, che è scattato ieri alle 22. «I camionisti - prosegue - fanno di tutto per arrivare al valico prima che scatti il blocco. Sorpassano nonostante il divieto e restano bloccati, vanno sulla strada statale e restano fermi anche lì. Nel frattempo continua a nevicare, ma i nostri mezzi non possono pulire la strada. In direzione sud, dove non ci sono divieti, infatti non abbiamo avuto problemi», conclude Costa.



10,45 - Bolzano ancora bloccata

Le squadre dei vigili del Fuoco sono state fortemente impegnate a causa delle nevicate che si sono abbattute su tutto il territorio. Nella città di Bolzano sono stati svolti circa una settantina di interventi da parte dei vigili del fuoco del corpo permanente, supportati dai vigili del fuoco volontari che a causa degli alberi appesantiti dalla neve e dei i mezzi pesanti bloccati sulle carreggiate sono dovuti intervenire. Le passeggiate cittadine e le ciclabili sono state inte tte al passaggio su ordine delle autorità comunali che hanno valutato il rischio di caduta rami e alberi.

Stesso scenario si è presentato nel resto della provincia dove i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare un altro centinaio di interventi. Nella nottata ci sono stati guasti sulle infrastrutture di distribuzione della rete elettrica. Tali guasti hanno provocato delle interruzioni del servizio in alcune località. I gestori di servizio stanno operando per ripristinare gli impianti. Proprio la caduta di un cavo di corrente sulla linea ferroviaria ha provocato la chiusura della linea tra Trento e Bolzano all'altezza di Ora per circa 3 ore. Il problema è stato risolto verso le 3 del mattino.



10,18: acqua alta a Venezia

Il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, questa mattina, ha raggiunto i 113 cm di altezza sul medio mare. Si tratta di una marea molto sostenuta (codice arancione) che ha interessato il 16% circa del suolo della città storica. Secondo le previsione era stata annunciata una acqua alta a 115 cm sul medio mare. Il Centro maree del Comune di Venezia prevede per le prossime ore, intorno alle ore 23.40, una massima di 110 cm.

9,30 - fiumi in piena in Toscana

Quattro abitazioni sono state evacuate a Seravezza (Lucca), nella frazione di Riomagno, a causa di una frana dovuta alle piogge che stanno interessando la zona. Gli sfollati hanno trovato ospitalità da amici per la notte. Una quinta casa è rimasta isolata e la famiglia è stata accolta in un hotel. Disagi per il maltempo sono stati registrati in tutta la Versilia, con strade e sottopassi allagati, frane e alberi caduti.

