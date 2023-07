Patrick Zaki, festa in piazza a Bologna: «Oggi dico grazie, da domani riprendo a lottare»

Una festa a Bologna per Patrick Zaki. Oggi in piazza Maggiore l'evento - che sarà più istituzionale rispetto a quella di domenica scorsa - a partire dalle 20 promossa dal Comune e dall'Università. In apertura Patrick Zaki, il sindaco Matteo Lepore, il rettore Giovanni Molari e la professoressa Rita Monticelli, rimuoveranno lo stendardo che chiedeva la liberazione appeso sulla facciata di Palazzo D'Accursio.